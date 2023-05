Gustavo Mioto manda mensagem fofíssima para Ana Castela e deixa fãs animados: ‘Todo mundo já sabe’

Cantor sertanejo Gustavo Mioto publica texto de carinho para Ana Castela em meio à rumores de affair

Nesta quarta-feira, 10, o cantor sertanejo Gustavo Mioto (26) decidiu mandar uma mensagem de carinho para a cantora Ana Castela (19), que grava seu primeiro DVD ainda hoje. Em suas redes sociais, o artista, que vive em meio aos rumores de affair com a Boiadeira, mostrou como torce pelo sucesso da amiga, mandando uma linda mensagem.

“Hoje tem DVD da Ana Flávia… Ana Castela… Hoje você consagra algo que todo mundo já sabe. O tamanho da tua estrela”, começou o cantor, na publicação que fez em seu perfil oficial no Twitter, celebrando a conquista da cantora com quem vive um romance discreto, fazendo questão de encher Ana de elogios.

“Que Deus te abençoe sempre, e te mantenha forte… você merece tudo isso. Chora e canta alto hoje… Brasil e o mundo já deram o ouvido deles para você”, completou o sertanejo, que fará parte do elenco consagrado de pessoas que participarão da gravação do DVD.

Hjjjj tem dvd de Ana Flávia… @anafcastela … hj você consagra algo q todo mundo já sabe. O tamanho da tua estrela. Que Deus te abençoe sempre, e te mantenha forte… você merece tudo isso. Chora e canta alto hj… Brasil e o mundo já deram o ouvido deles pra você. Até já já… — Gustavo Mioto (@GustavoPMioto) May 10, 2023

Gustavo Mioto invade o palco de Ana Castela e faz a alegria dos fãs

O cantor Gustavo Mioto decidiu invadir o palco do show de Ana Castela, com quem vive um romance discreto há um tempo. Em um momento do show dela, ele entrou no palco de surpresa e os dois cantaram juntos a música Evidências, da dupla Chitãozinho e Xororó. Os fãs adoraram o momento dos dois juntos no palco. Há um tempo atras, Ana Castela aproveitou para falar sobre o romance deles em uma nova entrevista e contou que eles preferem não rotular a relação. "Ainda não é namoro, mas claro que a gente já passou da fase do 'estamos conhecendo'. Já nos conhecemos. Conhecemos a família. Mas, por enquanto, vamos deixar tudo em off. O dia que virar namoro mesmo, eu vou vir a público e contar que estou namorando", disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site UOL.