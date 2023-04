Gustavo Mioto invade o palco de Ana Castela e faz a alegria dos fãs

Vivendo um romance com Ana Castela, Gustavo Mioto prestigia o show dela e invade o palco para cantar uma das músicas

O cantor Gustavo Mioto surpreendeu os fãs da cantora Ana Castela ao invadir o palco do show dela na madrugada deste sábado, 29. Os dois vivem um romance discreto há pouco tempo e ele foi prestigiar a amada.

Em um momento do show dela, ele entrou no palco de surpresa e os dois cantaram juntos a música Evidências, da dupla Chitãozinho e Xororó. Os fãs adoraram o momento dos dois juntos no palco.

Nesta semana, Ana Castela falou sobre o romance deles em uma nova entrevista e contou que eles preferem não rotular a relação. "Ainda não é namoro, mas claro que a gente já passou da fase do 'estamos conhecendo'. Já nos conhecemos. Conhecemos a família. Mas, por enquanto, vamos deixar tudo em off. O dia que virar namoro mesmo, eu vou vir a público e contar que estou namorando", disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site UOL.

Ana contou que quer se preservar neste início, já que ainda é jovem. "Como eu sou nova nesse mundo da internet, eu prefiro deixar um pouco em off as coisas e me preservo", afirmou.

Ana Castela exibe corpo escultural em viagem

A cantora Ana Castela (19) exibiu a sua beleza deslumbrante ao curtir um dia na piscina para renovar o bronzeado. A estrela aproveitou a folga na agenda de shows para relaxar em uma viagem com as amigas e ostentou o seu corpaço escultural. Veja as fotos aqui.

Nas fotos, feitas em um lindo dia de sol, a artista deixou à mostra sua barriga reta e as curvas impecáveis ao ser fotografada usando apenas um biquíni rosa fininho. Ela ainda chamou a atenção para seu cabelo compromisso e completou o visual com óculos escuros.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Que gatinha”, disse um seguidor. “Perfeita”, declarou outro. “Maravilhosa demais”, escreveu mais um.