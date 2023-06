Gustavo Mioto e Ana Castela são confirmados em festival onde se conheceram há um ano

EXCLUSIVA! Casal querido do momento, Gustavo Mioto e Ana Castela ficaram juntos pela primeira vez em festival country

Gustavo Mioto e Ana Castela derreteram o coração dos fãs ao assumirem o namoro recentemente, tendo até comemorado o Dia dos Namorados juntos. Já tendo feitos apresentações juntos, eles poderão ser vistos unidos novamente no Caldas Country Festival, que se prepara para sua 16ª edição confirmada para novembro, em Caldas Novas, Goiás.

Os dois revelaram terem ficado juntos pela primeira vez na edição de 2022. Agora, um ano depois, Gustavo Mioto e Ana Castela voltam para o segundo ano consecutivo de apresentações no festival , levando todos os seus sucessos e amor aos fãs, no primeiro compromisso que assumiram juntos como um casal.

O Caldas Country Festival está confirmado para os dias 3 e 4 de novembro, com a pré-festa no dia 2, e também anunciou grandes nomes da música para compor as apresentações. Maiara e Maraisa, Hugo e Guilherme, Zé Neto e Cristiano, Bruno e Marrone e a cantora Claudia Leitte são confirmados para a edição de 2023, que já tem ingressos disponíveis à venda.

Recentemente, Gustavo Mioto afirmou ao colunista Leo Diasque ele e Ana Castela escolheram viver um relacionamento sem rótulos neste momento. "Incomoda que tudo precisa ser rotulado, porque nos tira o tempo de entender o que vai ser, se estamos a fim, se queremos ou não", disse o cantor de 26 anos.

O primeiro beijo dos dois aconteceu em novembro do ano passado. Na ocasião, o sertanejo pediu o telefone de Ana Castela após sua participação na temporada do TVZ, apresentada por ele no canal Multishow. Segundo Mioto, a artista teria até passado uma cantada para ele: "Eu fiquei sabendo que gato tem sete vidas. Quer dividir uma comigo?", perguntou ela.

Agora, os dois estariam tentando conciliar a lotada agenda de shows de um modo que consigam continuar se vendo. Na última semana, eles fizeram uma apresentação juntos em Portugal e protagonizaram o primeiro beijo em público em imagens que circularam nas redes sociais. O momento romântico aconteceu na atual turnê de Gustavo Mioto, Conexão.