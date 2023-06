Em momento íntimo, Ana Castela surge trocando carícias com Gustavo Mioto

Ana Castela surge em momento de intimidade com Gustavo Mioto, com quem vive um relacionamento sem rótulos; confira!

Na última terça-feira, 06, Ana Castela e Gustavo Mioto surgiram no maior clima de romance nas redes sociais. O momento foi compartilhado pela boiadeira nos stories do Instagram. Vale lembrar que os dois vêm mantendo a discrição desde que se beijaram publicamente no mês passado, durante um show de Ana em Portugal.

Na ocasião, os pombinhos aparecem bem juntinhos, trocando muitos beijos e carícias. Nas imagens, a artista se derreteu ao surgir em clima de chamego nos braços do amado. Rapidamente, os fãs do casal vibraram com a aparição dos pombinhos nas redes sociais: "Gustavo Mioto e Ana Castela são muito fofos juntos, socorro", admitiu um seguidor. "Isso é Ana Castela e Gustavo Mioto, responsáveis pela morte da metade do fandom", escreveu outra.

Há pouco tempo, durante uma entrevista, Mioto e Castela deram alguns detalhes do relacionamento, que já dura sete meses. Os pombinhos viajaram recentemente juntos para Portugal, para participar de um festival, no qual os dois se apresentaram.

“No programa percebi umas brincadeiras diferentes. Uma possibilidade. Depois mandei uma mensagem para ela quando estava na praia. Disse que faltava ela do meu lado”, revelou o cantor, em bate-papo com o jornalista Léo Dias.

VEJA O MOMENTO DE CARINHO ENTRE ANA CASTELA E GUSTAVO MIOTO:

Minha ficha ainda não caiu..

As bocas

O cheirinho

O Carinho

A cara delas

Isso é Ana Castela e Gustavo Mioto, responsáveis pela morte d metade do fandom pic.twitter.com/Jy1bmL35wb — Lara 🧸🐮 (@Laracomll) June 6, 2023

Ana Castela abre o jogo sobre qual é o seu relacionamento com Gustavo Mioto

Ana Castela está vivendo uma paixão! Ela vive um romance com o cantor Gustavo Mioto há pouco tempo, mas evita rotular a relação. "Ainda não é namoro, mas claro que a gente já passou da fase do 'estamos conhecendo'. Já nos conhecemos. Conhecemos a família. Mas, por enquanto, vamos deixar tudo em off. O dia que virar namoro mesmo, eu vou vir a público e contar que estou namorando", disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site UOL.