Ana Castela abre o jogo sobre qual é o seu relacionamento com Gustavo Mioto

Ana Castela define qual é o seu status de relacionamento com o cantor Gustavo Mioto

A cantora Ana Castela está vivendo uma paixão! Ela vive um romance com o cantor Gustavo Mioto há pouco tempo, mas evita rotular a relação. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela contou que eles estão juntos, mas sem pressão.

"Ainda não é namoro, mas claro que a gente já passou da fase do 'estamos conhecendo'. Já nos conhecemos. Conhecemos a família. Mas, por enquanto, vamos deixar tudo em off. O dia que virar namoro mesmo, eu vou vir a público e contar que estou namorando", disse ela.

Ana contou que quer se preservar neste início, já que ainda é jovem. "Como eu sou nova nesse mundo da internet, eu prefiro deixar um pouco em off as coisas e me preservo", afirmou.

Há pouco tempo, Gustavo Mioto também contou sobre o relacionamento com Ana Castela e a encheu de elogios. “Estamos nos conhecendo. A Ana é uma menina incrível, talentosa, está correndo agora, aparecendo para o Brasil inteiro, ela está correndo cada vez mais e, se Deus quiser, o sucesso dela será exponencial, eu torço muito por ela", disse ele ao empresário Renato Sertanejeiroo, e completou: "Está dando tudo certo, a gente se dá bem, a gente conversa bastante sobre a vida, sobre a carreira, mas, no momento, estamos só nos conhecendo”.

Ana Castela exibe corpo escultural em viagem

A cantora Ana Castela (19) exibiu a sua beleza deslumbrante ao curtir um dia na piscina para renovar o bronzeado. A estrela aproveitou a folga na agenda de shows para relaxar em uma viagem com as amigas e ostentou o seu corpaço escultural. Veja as fotos aqui.

Nas fotos, feitas em um lindo dia de sol, a artista deixou à mostra sua barriga reta e as curvas impecáveis ao ser fotografada usando apenas um biquíni rosa fininho. Ela ainda chamou a atenção para seu cabelo compromisso e completou o visual com óculos escuros.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Que gatinha”, disse um seguidor. “Perfeita”, declarou outro. “Maravilhosa demais”, escreveu mais um.