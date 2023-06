Gustavo Mioto não quer rotular relação com Ana Castela: ‘Incomoda’

Juntos há sete meses, cantores sertanejos Gustavo Mioto e Ana Castela são o casal do momento

Durante uma entrevista, os cantores sertanejos Gustavo Mioto e Ana Castela decidiram dar alguns detalhes de seu relacionamento, que já dura sete meses. Os pombinhos viajaram recentemente juntos para Portugal, para participar de um festival, no qual os dois se apresentaram.

Segundo Gustavo, foi ele quem deu o primeiro passo para começar a conhecer mais a sertaneja. Ele pediu o telefone de Ana depois de se conhecerem durante seu programa no TVZ. “No programa percebi umas brincadeiras diferentes. Uma possibilidade. Depois mandei uma mensagem para ela quando estava na praia. Disse que faltava ela do meu lado”, revelou o cantor, em conversa com o colunista Léo Dias.

Com o primeiro beijo acontecendo somente em novembro do ano passado, os dois fizeram questão de organizar a agenda de show e compromissos para conseguirem passar mais tempo juntos. Mas, os dois não querem rotular o relacionamento que estão vivendo. “Me incomoda que tudo precise ser rotulado, porque nos tira o tempo de entender o que vai ser: se estamos a fim, se queremos ou não”, contou.

Conhecida como Boiadeira, principalmente graças ao seu primeiro single com mesmo nome, a cantora Ana Castela é uma artista que bombou em meados de fevereiro de 2021, através de vídeos no Tik Tok e no Instagram. Hoje em dia, extremamente estourada ao redor do Brasil e do mundo, a famosa vive um relacionamento discreto com o cantor sertanejo Gustavo Mioto.

Gustavo Mioto é um cantor sertanejo de 26 anos de idade, nascido no dia 12 de março de 1997, em Votuporanga, no interior de São Paulo. Ficou conhecido nacionalmente após o lançamento de sua linda música, Impressionando os Anjos, que mexeu com os corações de todos os amantes de sertanejo. Além de Ana, o artista já viveu um relacionamento com a influenciadora digital Thaynara OG.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)



Avós de Ana Castela sobem no palco de show em Portugal

Cada vez mais assumidos, o casal Ana Castela e Gustavo Mioto tem dado aquele gostinho de quero mais ao aparecer junto com frequência. Dessa vez, a família da sertaneja foi quem deu aquela forcinha para os dois. No palco do show, a cantora recebeu as avós e pediu pela benção das duas em relação ao famoso, que também estava presente. "Você não acha que o Gustavo é bonzinho?", perguntou ela. "Você tem que namorar ele", respondeu uma delas, indo bater na mão do cantor ao abraçá-lo. A plateia vibrou com a resposta e Ana pediu o consentimento da outra: "Porque é a dela que vale". "Tem que namorar!", concordou a outra matriarca. Gustavo, então, comentou: "Tem que parar de enrolar as pessoas!". Os dois caíram na risada e o sertanejo deixou o palco.