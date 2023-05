Avós de Ana Castela sobem no palco e apoiam namoro com Gustavo Mioto

Ana Castela e Gustavo Mioto tiveram torcida da plateia e da família da sertaneja para oficializar romance

Cada vez mais assumidos, o casal Ana Castela (19) e Gustavo Mioto (26) tem dado aquele gostinho de quero mais ao aparecer junto com frequência. Dessa vez, a família da sertaneja foi quem deu aquela forcinha para os dois.

No palco do show, a cantora recebeu as avós e pediu pela benção das duas em relação ao famoso, que também estava presente. "Você não acha que o Gustavo é bonzinho?", perguntou ela. "Você tem que namorar ele", respondeu uma delas, indo bater na mão do cantor a abraçá-lo.

A plateia vibrou com a resposta e Ana pediu o consentimento da outra: "Porque é a dela que vale". "Tem que namorar!", concordou a outra matriarca. Gustavo, então, comentou: "Tem que parar de enrolar as pessoas!". Os dois caíram na risada e o sertanejo deixou o palco.

Manifestação pública de carinho

A cantora também levou os fãs à loucura nas redes sociais a loucura no último dia 19 ao compartilhar uma foto em que aparece agarradinha trocando carinho com o cantor sertanejo Gustavo Mioto (26), durante a gravação de seu novo DVD.

"Você tá cruzando a fronteira, esquece não que mais um passo você abre a porteira…", declarou Ana Castela na legenda da publicação parafraseando um trecho de seu futuro lançamento musical Fronteira, que logo foi respondida pelo amado: "Você não brinca comigo, que meu coração tá quieto, tá longe de qualquer risco…".