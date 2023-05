Ana Castela e Gustavo Mioto se beijam durante show em Portugal

Sem assumir oficialmente o namoro, cantores Ana Castela e Gustavo Mioto são vistos aos beijos pela primeira vez em palco de show em Portugal

O relacionamento dos cantores Ana Castela (19) e Gustavo Mioto (26) está cada vez mais assumido! Os dois aumentaram ainda mais os rumores de namoro ao serem vistos aos beijos pela primeira vez.

Vivendo affair, mas sem assumir oficialmente a relação, na noite de quarta-feira, 24, os artistas protagonizaram o primeiro beijo em público em imagens que circulam nas redes sociais. O momento romântico aconteceu em show em Coimbra, em Portugal. O sertanejo está com sua atual turnê, Conexão.

Na tarde de terça, 23, os dois desembarcaram juntos de mãos dadas em Portugal. Ao perceberem que estavam sendo filmados, eles se separaram, andando afastados pelo aeroporto.

Vale lembrar que recentemente, Ana levou os fãs à loucura ao compartilhar uma foto em que aparece agarradinha trocando carinho com Gustavo durante a gravação de seu novo DVD. "Você tá cruzando a fronteira, esquece não que mais um passo você abre a porteira…", declarou na legenda da publicação, parafraseando um trecho de seu lançamento musical Fronteira, que logo foi respondida pelo amado: "Você não brinca comigo, que meu coração tá quieto, tá longe de qualquer risco…"

Confira Ana Castela e Gustavo Mioto se beijando em show:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Avós de Ana Castela sobem no palco de show em Portugal

Cada vez mais assumidos, o casal Ana Castela e Gustavo Mioto tem dado aquele gostinho de quero mais ao aparecer junto com frequência. Dessa vez, a família da sertaneja foi quem deu aquela forcinha para os dois.

No palco do show, a cantora recebeu as avós e pediu pela benção das duas em relação ao famoso, que também estava presente. "Você não acha que o Gustavo é bonzinho?", perguntou ela. "Você tem que namorar ele", respondeu uma delas, indo bater na mão do cantor ao abraçá-lo.

A plateia vibrou com a resposta e Ana pediu o consentimento da outra: "Porque é a dela que vale". "Tem que namorar!", concordou a outra matriarca. Gustavo, então, comentou: "Tem que parar de enrolar as pessoas!". Os dois caíram na risada e o sertanejo deixou o palco.