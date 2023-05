Ana Castela e Gustavo Mioto chegam em Portugal de mãos dadas

Cantores sertanejos Ana Castela e Gustavo Mioto vivem affair discreto há semanas e viajaram juntos para Europa

Nesta terça-feira, 23, os cantores sertanejos Gustavo Mioto (26) e Ana Castela (19) chegaram em Portugal, país europeu no qual desembarcaram de mãos dadas, deixando os internautas que shippam o casal ainda mais felizes. O flagra foi feito por uma usuária, logo viralizando. Os dois vivem um affair há algum tempo, mas de forma bem discreta, sem se assumirem oficialmente.

Durante a gravação, que foi feita logo na chegada dos pombinhos em Portugal, Ana e Gustavo acabam se separando assim que percebem que estão sendo filmados, andando pelo saguão mais distantes. Os dois estão no país europeu para participar de um festival, que vai contar com outros brasileiros participantes, como a cantora Ivete Sangalo.

Em uma publicação no Twitter onde foi compartilhado o vídeo dos dois andando de mãos dadas, os internautas ficaram exaltados com o momento de quase confirmação do relacionamento dos dois. “Casal lindo”, comentou um usuário.

🚨Internacional: Ana Castela e Gustavo Mioto desembarcando juntos no Aeroporto de Lisboa para realização de turnê em Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/1jcjbuwwWE — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) May 23, 2023

Avós de Ana Castela sobem no palco e apoiam namoro com Gustavo Mioto

Deixando cada vez mais de lado a descrição do relacionamento, Ana Castela recebeu seus avós durante uma apresentação, pedindo a benção dos dois em relação a Gustavo Mioto. "Você não acha que o Gustavo é bonzinho?", perguntou ela. "Você tem que namorar ele", respondeu uma delas, indo bater na mão do cantor para abraçá-lo. A plateia vibrou com a resposta e Ana pediu o consentimento da outra: "Porque é a dela que vale". "Tem que namorar!", concordou a outra matriarca. Gustavo, então, comentou: "Tem que parar de enrolar as pessoas!". Os dois caíram na risada e o sertanejo deixou o palco. Faz um tempo que Ana Castela e Gustavo não poupam nenhuma demonstração de carinho entre os dois publiclamente, principalmente em cima dos palcos. De vez em quando, um invado o show do outro, levando o público à loucura.