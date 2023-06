Gustavo Mioto e Ana Castela trocam declarações no Dia dos Namorados

Os cantores sertanejos Gustavo Mioto e Ana Castela deixaram os fãs eufóricos ao comemorarem o Dia dos Namorados

Os cantores sertanejos Gustavo Miotoe Ana Castela deixaram os fãs eufóricos ao usarem as redes sociais para trocarem declarações de amor nesta segunda-feira, 12, data que é comemorado o Dia dos Namorados.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor postou três fotos ao lado da amada, incluindo uma de quando ela participou do programa TVZ, do Multishow, que era comandado por ele, e deixou uma mensagem especial.

"Gato tem 7 vidas né? Então prepara as outras 6 porque a primeira já começou… Eu tô aqui pro caso de você cair, eu tô embaixo pra amortecer. Primeiro Dia dos Namorados, de todos, Ana Flávia", escreveu Mioto na legenda da publicação.

Depois foi a vez de Ana se declarar para o amado. Em seu Instagram, a cantora postou um vídeo em que os dois passam por uma transformação e surgem produzidos e celebrou. "Feliz primeiro Dia dos Namorados pra nós!", disse a artista, acrescentado um emoji de coração.

Confira as publicações de Gustavo e Ana:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Mioto (@gustavomioto)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

Relacionamento sem rótulos

Durante uma entrevista, os cantores sertanejos Gustavo Mioto e Ana Castela decidiram dar alguns detalhes de seu relacionamento, que já dura sete meses. Os pombinhos viajaram recentemente juntos para Portugal, para participar de um festival, no qual os dois se apresentaram.

Segundo o artista, foi ele quem deu o primeiro passo para começar a conhecer mais a sertaneja. Ele pediu o telefone de Ana depois de se conhecerem durante seu programa no TVZ. "No programa percebi umas brincadeiras diferentes. Uma possibilidade. Depois mandei uma mensagem para ela quando estava na praia. Disse que faltava ela do meu lado", revelou o cantor, em conversa com o colunista Léo Dias.

Com o primeiro beijo acontecendo somente em novembro do ano passado, os dois fizeram questão de organizar a agenda de show e compromissos para conseguirem passar mais tempo juntos. Mas, os dois não querem rotular o relacionamento que estão vivendo. "Me incomoda que tudo precise ser rotulado, porque nos tira o tempo de entender o que vai ser: se estamos a fim, se queremos ou não", contou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!