Grupo Molejo detalha visita a Anderson Leonardo no hospital: 'Acordou e cantou'

Internado, o cantor Anderson Leonardo fez um pedido especial aos colegas de palco do Molejo durante uma visita do grupo ao vocalista

Em tratamento contra um câncer raro, o cantor Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 24 de março, após apresentar piora da doença. O artista, que está com a saúde debilitada, tem recebido todo apoio e carinho dos integrantes do grupo musical.

Sem previsão de alta até o momento, Anderson é visitado com frequência por amigos e colegas de palco. Em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, Andrézinho, um dos membros do grupo, contou que o famoso apresentou uma melhora nos últimos dias.

O integrante do Molejo ainda revelou um pedido especial feito pelo cantor em uma de suas visitas. "Ele acordou e cantou. Em um momento de lucidez, ele quis tocar. Falou: 'Pega meu cavaco'", declarou Andrézinho à jornalista Paloma Poeta.

Ainda de acordo com informações do 'Domingo Espetacular', Anderson Leonardo também pediu para que o grupo siga cumprindo a agenda de shows durante sua ausência. O músico está em tratamento contra o câncer inguinal desde 2022, ano em que recebeu o diagnóstico.

Na última quinta-feira, 28, de acordo com a assessoria do Molejo, Anderson passou a se alimentar após apresentar uma melhora em seu quadro de saúde. "Anderson acordou bem. A nutricionista o liberou para comer, a princípio comida batida porque ficou muito tempo sem se alimentar, passou a noite bem", declarou a equipe para a jornalista Fábia Oliveira, do site Metrópoles.

Grupo Molejo fala de Anderson Leonardo

Os integrantes do grupo Molejo participaram do programa Encontro, da Globo, na manhã desta quarta-feira, 27, para atualizarem os fãs sobre o estado de saúde do vocalista Anderson Leonardo. O artista está internado em um hospital para lidar com as complicações de um câncer inguinal.

Na atração, eles contaram que o artista está lutando pela vida e que precisou ser sedado em alguns momentos para se acalmar. "Estamos aqui torcendo e agradecendo as orações de todo mundo para que tudo isso volte à normalidade. Ele teve uma melhora, que até nos animou. Ele acordou, cantou, falou com as pessoas, brincou com todo mundo. E ele foi sedado novamente porque ficou muito agitado. Ele acordou, falou, e teve que ser sedado para dar uma acalmada, e o diagnóstico está dentro disso. A gente está aguardando", disse Andrézinho.

Ele ainda contou que o amigo quer se recuperar. "Ele passa pra gente uma vontade muito grande de viver. A luta dele é com muita perseverança. Ele fala o tempo todo que vai se curar. Ele quer sobreviver e está nos dando muito apoio também, porque estamos fazendo os shows. Ele está lutando muito e estamos com ele nessa corrente para que tudo dê certo", afirmou.