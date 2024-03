Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo não tem previsão de alta

A CARAS Brasil teve acesso ao laudo médico de Anderson Leonardo, vocalista da banda Molejo; artista foi internado no último domingo, 24

Vocalista do grupo Molejo, o cantor Anderson Leonardo (51) não tem previsão de alta de acordo com seu laudo médico. O músico foi internado no último domingo, 24, para dar continuidade ao tratamento de um câncer inguinal que atinge a região da virilha.

"Anderson encontra-se internado com quadro de saúde delicado devido a intercorrências inspirando cuidados médicos. Sem previsão de alta por hora", diz o documento de Anderson , compartilhado pela equipe do artista com a CARAS Brasil.

Na madrugada desta segunda-feira, 25, o artista precisou ser submetido a uma série de exames para investigar o estado de saúde de Anderson. Ele iniciou o tratamento contra o câncer no ano de 2022, e já foi internado outras vezes.

Leia também: Equipe de Anderson Leonardo da detalhes sobre madrugada do cantor após internação

No início do mês de março, o artista também foi submetido a uma internação, mas recebeu alta hospitalar após passar cerca de 21 dias no hospital. Na época, ele realizou o tratamento no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. Mais recentemente, o artista precisou passar por um novo procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor.

Na noite desta segunda, a equipe de Anderson precisou usar o perfil do grupo Molejo nas redes sociais para desmentir notícias falsas envolvendo o estado de saúde do artista. Em nota, os membros repudiaram a atitude.

"Anderson Leonardo está internado, o quadro dele é grave, mas ele está vivo e continua sob cuidados e acompanhamento médico. Pedimos à todos que continuem em orações", diz o texto. Nos comentários, fãs e internautas desejaram melhoras para o artista.

"Ele vai sair dessa, o médico dos médicos vai curá-lo. O botão de quem acredita na cura divina", escreveu um. "Toda hora que vejo um post novo, meu coração acelera. Mas estou certa que vai ficar tudo bem", declarou outra. "Força irmão Deus lhe abençoe", desejou um terceiro.

CONFIRA A NOTA DA EQUIPE DE ANDERSON LEONARDO, CANTOR DO MOLEJO: