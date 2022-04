Grávida, Britney Spears anuncia que irá se afastar das redes sociais

Britney Spears se despediu das suas redes sociais por um tempo e deixou os fãs com saudade

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 19h46

Após anunciar que está grávida, Britney Spears (40) anunciou por meio do seu Instagram que irá se afastar das redes sociais por um tempo.

Com um vídeo divertido de um bebê, a diva pop revelou o afastamento na legenda. "Farei um hiatus nas minhas redes sociais por um tempo! Mando meu amor e Deus abençoe todos vocês", escreveu a cantora.

Nos comentários, os fãs lamentaram a pausa de Britney nas redes, mas entenderam a necessidade. "Nós sentiremos sua falta", comentou uma seguidora. E outra fã apoiou: "Tire todo o tempo que precisar! Te amo muito Britney".

No anúncio de sua primeira gravidez no seu relacionamento com Sam Asghari(28), a princesa do pop revelou que irá ficar um tempo sem sair de sua casa por conta dos paparazzis.

