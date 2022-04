Britney Spears anuncia que está grávida do terceiro filho!

BABY ONE MORE TIME!

Britney Spears compartilhou que será mãe pela terceira vez e terá o primeiro bebê do relacionamento com Sam Asghari

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 17h48

Nesta segunda-feira, 11, Britney Spears (40) anunciou por meio do seu Instagram que está esperando o seu terceiro filho!

A confirmação da terceira gravidez a diva pop, e a primeira no relacionamento com o ator Sam Asghari (28), veio após uma viagem que a cantora e o marido fizeram para Maui.

"Eu perdi bastante peso para ir para minha vigem em Maui, só para ganhar de volta... Eu pensei 'Jesus.. o que aconteceu com o meu estômago?' Meu marido disse 'Não, você está grávida de comida, boba'! Então eu fiz um teste de gravidez ... e bem ... vou ter um bebê", revelou a artista na legenda de um post.

Nos comentários, Paris Hilton (41) apareceu para comemorar a notícia. "Parabéns irmã, estou tão animada por você! Te amo!!", escreveu a modelo.

Os fãs da dona do hit Baby One More Time parabenizaram Britney pela novidade. "Meu Deus parabéns", escreveu um seguidor. E outra fã comentou: "Parabéns e Deus abençoe".

No anúncio, Britney também revelou que não irá sair muito de casa neste período e explicou o porquê: "Eu obviamente não vou sair tanto por conta dos paparazzi que irão receber o dinheiro deles tirando fotos de mim, o que infelizmente já aconteceu antes".

A artista que ficou 13 anos sob a tutela do pai ainda relembrou dificuldades que passou durante suas duas gravidezes: "É difícil porque quando eu estava grávida eu tive depressão perinatal... devo dizer que é absolutamente horrével ... as mulheres não falavam sobre isso naquele época".

Britney Spears é mãe dos meninos Jayden James (15) e Sean (16), do seu casamento com o dançarino Kevin Federline (44).

Confira aqui Britney Spears anunciando sua terceira gravidez!