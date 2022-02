Gloria Groove comemora conquista do seu novo álbum, "Lady Leste"

Todas das músicas de Lady Leste estão no top 100 do streaming de música Spotify

Neste sábado, 12, Gloria Groove (27) foi ao seu Instagram comemorar uma conquista do seu novo álbum Lady Leste.

O novo projeto da vencedora do Show dos Famosos está com todas as suas músicas do Top 100 do Spotify.

E o mais recente single do álbum Lady Leste, Vermelho, entrou no Top 10 da plataforma de streaming de músicas.

Na postagem, a dona do hit Leilão escreveu: "Bom dia com TODAS as faixas do álbum Lady Leste no Top 100 do Spotify, e VERMELHO estreando no Top 10. OBRIGADA".

Quem marcou presença para comemorar a nova conquista da cantora foi Pabllo Vittar (28), que escreveu: "VOCÊ MERECE VIDA! Vem aí o #1 te amo".

O pefil do grupo Sorriso Maroto, que participa do novo álbum de Gloria na música Tua Indecisão, comentou: "tá lindo, sucesso!".

Os fãs de GG, como a artista brasileira é conhecida, foram nos comentários do post enaltecer o Lady Leste e a cantora! "A única coisa ruim é que o álbum acaba", comentou um seguidor. Outro fã escreveu: "Se depender do meu streaming, a tendência é subir mãezinha".

