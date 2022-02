O novo álbum de Gloria Groove 'Lady Leste' foi lançado na quinta-feira, 10

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 13h30

Com participações especiais e muita música boa, Gloria Groove (27) está de volta com o lançamento do álbum Lady Leste!

Na última quinta-feira, 10, Gloria Groove vestiu vermelho e colocou o Lady Leste para jogo. Com 10 músicas, sendo 6 participações especiais, Gloria se consagrou e mostrou sua jornada pelo autoconhecimento em seu novo disco.

Com participações especiais de MC Hariel(SFM), Sorriso Maroto(TUA INDECISÃO), MC Tchelinho(FOGO NO BARRACO), Marina Sena(APENAS UM NENÉM), Tasha & Tracie(PISANDO FOFO) e Priscilla Alcantara(SOBREVIVI), o Lady Lestejá está disponível nas plataformas digitais.

Além disso, o clipe do single de Vermelho, foi lançado nesta sexta-feira às 11h em seu canal no YouTube, nele, a cantora traz a sensualidade do funk em sua estética tão conhecida.

E a CARAS Digitalparticipou do evento de lançamento do álbum, onde Gloria conversou, mostrou as 10 músicas ao vivo e falou sobre cada single e suas escolhas.

Gloria Groove se consagra com o lançamento do álbum Lady Leste: