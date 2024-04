Gloria Groove abre o jogo sobre afastamento dos palcos: ‘Minha própria vida’

Gloria Groove reflete sobre a decisão de ficar longe dos palcos por um período e conta sobre a importância da pausa

A cantora Gloria Groove decidiu dar uma pausa em sua agenda de shows para viver experiências em sua vida pessoal. Sem revelar detalhes do motivo do afastamento, ela refletiu sobre a importância de focar em outras coisas além da carreira. Inclusive, ela garantiu que isso ajuda na criatividade para quando voltar aos palcos.

O desabafo foi feito em um post no X, antigo Twitter, neste final de semana. "Vou confessar pra vocês: Este período longe dos palcos & perucas porém muito perto da minha própria vida foi uma das melhores coisas que pude fazer por mim. É tão importante tomar uma certa distância das coisas para entendê-las melhor", disse ela.

E completou: "Hiato também é construção. Silêncio também é música. Para criar, é preciso VIVER. Vivi momentos que mudaram por completo a minha percepção de mundo, de jornada, da minha pessoa... Garanto que da próxima vez que a gente se encontrar, serei alguém diferente. No fim do dia, meu coração se alegra com a certeza de que tenho somado na vida de vocês com muita música & muita arte. E que assim seja. Com amor, GG".

Gloria Groove já apareceu com o namorado na TV

A cantora Gloria Groove surpreendeu o apresentador Luciano Huck ao surgir com o seu marido, Pedro Luis, na TV. Ela levou o amado para acompanhar a gravação do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, em 2022. Sentados lado a lado, eles atraíram a atenção de Huck.

Huck perguntou se ela não iria apresentá-lo para o seu marido. Então, Gloria reagiu. “Você não conhecia ainda não? Esse é Pedro Luis. Estamos indo para o oitano ano”, disse ela. O apresentador ficou surpreso com o tempo de casamento deles. Assim, Gloria Groove - que é o nome artístico de Daniel Garcia - respondeu: “O Brasil inteiro gosta de chocar com essa história até agora. Estamos aqui firmes e fortes”.

O aniversário de 8 anos de relacionamento de Gloria Groove e Pedro Luis foi no início de dezembro e eles trocaram declarações de amor nas redes sociais. Na data, o artista plástico usou as redes sociais para se derreter pelo amado. "Te amo", disse ele em um dos posts.

Gloria também homenageou Pedro em seu perfil no Instagram: "14/12. 8 anos andando ao lado dele, que me presenteia todos os dias com a sorte de um amor bonito e tranquilo. Este é Pedro Luiz, meu ponto de paz. Obrigado por tanto, meu amor. Te amo."

Vale destacar que apesar de não exporem muito a relação, Daniel e Pedro moram juntos na zona leste de São Paulo, com a mãe de Gloria, Gina Garcia.