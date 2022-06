Frank Aguiar fala sobre a polêmica envolvendo Simone e Simaria

Frank Aguiar fala sobre a relação das irmãs Simone e Simaria: 'Brigam e logo fazem as pazes'

O cantor Frank Aguiar (51) comentou sobre a polêmica recente envolvendo as cantoras Simone (38) e Simaria (40), que começaram a carreira cantando ao lado dele. Nos últimos dias, Simaria chegou a criticar sua relação com a irmã nos bastidores dos shows e também precisou se afastar dos palcos para cuidar da saúde. Então, Simone segue com a agenda sozinha.

Em conversa com o site Splash, do UOL, Frank Aguiar comentou sobre como vê a relação das irmãs e garantiu que elas não vivem uma sem a outra. “Não acho que elas possam se separar. Elas se completam, costumo dizer que são como tampa e penico. Simone não vive sem a Simaria. São irmãs que sempre brigaram, mas que se defendem também. Não aguentam ouvir ninguém falando algo uma da outra. Brigam e logo fazem as pazes, sempre foi assim”, disse ele.

Simaria falou sobre Simone no Domingo Espetacular

A cantora Simaria conversou com o programa Domingo Espetacular antes de anunciar a pausa na agenda de shows. A entrevista foi exibida na noite de domingo, 19, e trouxe a artista falando sobre a relação com a irmã, Simone.

Ela contou que as duas têm uma relação eterna, mas que se sente controlada em alguns momentos. “É sangue, é eterno. Não tem como mudar isso. […] Às vezes ficam me controlando. Mas eu com 40 anos não vou mais me calar. A gente venceu juntas, mas não significa que porque vencemos juntas temos que morrer como duplinha”, declarou, e completou: “Mantendo respeito, irmandade, não tem como quebrar isso. Vai dar sempre certo”.

Simaria ainda contou que não queria presente de aniversário de Simone. “Não queria presente de milhões, única coisa que pedi pra ela foi pra ela cantar uma música comigo. Eu quero que as pessoas escutem a música, que faz parte da minha alma, do meu sangue, eu não escolhi a música, a música me escolheu. O que eu queria mesmo era só que ela cante comigo a música Amiga e pra mim tá tudo certo, não quero presente caro”, afirmou.