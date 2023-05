Filhos de Rita Lee se reúnem na missa de sétimo dia da cantora

Os três filhos de Rita Lee marcaram presença na missa de sétimo dia da mãe em uma igreja na cidade de São Paulo

Os três filhos de Rita Lee, Antonio, Beto e João, marcaram presença na missa de sétimo dia da morte da cantora nesta terça-feira, 16, em uma paróquia na cidade de São Paulo. A celebração religiosa também foi transmitida pela internet pela família da artista.

A missa ainda contou com a presença de amigos famosos da família, como a atriz Marisa Orth e a cantora Pitty.

Rita Lee faleceu no dia 8 de maio em seu apartamento na cidade de São Paulo após lutar contra o câncer de pulmão durante a pandemia de Covid-19. O corpo dela foi velado no dia 10 de maio no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, e cremado em uma cerimônia restrita para a família.

Fotos: Van Campos / AgNews

Marido de Rita Lee comove ao falar sobre a cantora no Fantástico

O músico Roberto de Carvalho relembrou os últimos momentos ao lado da esposa, a cantora Rita Lee, durante entrevista no programa Fantástico, da Globo. Ele revelou como foi a despedida da cantora em família. “Ela perdeu o cabelo, a capacidade de andar, a capacidade de pensar. Entretanto, os momentos finais dela foram de uma leveza, uma calma, uma doçura. Nós estávamos todos, a gente montou o quarto de hospital. E a última fase na cama, ela parecia uma criancinha, um passarinho. A respiração foi parando. Ela foi em paz”, disse ele, que ainda falou sobre a dor de vê-la partir. “Ela queria viver, não queria partir. Sempre teve um monte de coisas, planos de escrever, fazer música. Eu dizia que queria trocar de lugar com ela porque ela tinha muito mais coisa para fazer do que eu. Eu dizia: eu vou e você fica”.

Então, ele ainda chorou durante a entrevista. Roberto de Carvalho não conseguiu segurar as lágrimas ao contar sobre quando ele e a amada criaram a música Mania de Você, que era a favorita do casal. “Não tenho pretenção de que fique fácil [a dor do luto]. Fico triste, mas fico bem. Foram coisas tão maravilhosas. Os últimos tempos foram muito difíceis”, disse ele.

Assim, ele contou sobre o diagnóstico do câncer no pulmão em 2020 e o tratamento. “Ela é considerada um milagre, ela foi fazer os exames e viu que era um tumor em estágio avançado e já com metástase, e os médicos previram uma sobrevida de três a quatro meses. Ela fez quimioterapia várias vezes. Ela fez radioterapia. Foram momentos muito sofridos. Medo, ansiedade, pavor. Junto com o João, nós dois que tomamos conta da situação toda. A gente procurou se informar ao maximo. Fomos jogados em um universo que não conhecíamos”, relembrou.