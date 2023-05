Famosos dão o último adeus para Rita Lee durante o velório

Serginho Groisman comove com seu gesto no velório de Rita Lee. Veja mais famosos que passaram pelo local para se despedir da cantora

Nesta quarta-feira, 10, os fãs, amigos e familiares da cantora Rita Lee (1947-2023) fizeram suas últimas homenagens durante o velório no Planetário do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O caixão com o corpo dela foi colocado no centro do local para que as despedidas pudessem acontecer. Vários famosos foram ao local para dar o último adeus.

O apresentador Serginho Groisman (72) chegou perto do caixão de Rita Lee e comoveu ao abaixar sua cabeça para uma última despedida. Outros famosos também estiveram por lá, como Astrid Fontenelle (62), Pedro Bial (65) e Daniella Cicarelli (44).

A cantora faleceu aos 75 anos em sua casa na cidade de São Paulo durante a noite de segunda-feira, 8. O falecimento foi anunciado pela família na manhã desta terça-feira, 9, por meio de um comunicado nas redes sociais.

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos”, informaram.

