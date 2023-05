Velório de Rita Lee acontece com o caixão fechado no Planetário do Parque Ibirapuera

Último adeus para a cantora Rita Lee acontece na cidade de São Paulo e é aberto para o público

A morte da cantora Rita Lee (1947-2023) comoveu os brasileiros nesta semana. Nesta quarta-feira, 10, a família realizou o velório aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, das 10h às 17h. Os fãs podem entrar no local para dar o último adeus para a cantora.

A família decidiu deixar o caixão fechado e com uma coroa de flores no topo. Os fãs podem passar perto do caixão para prestar suas homenagens. O corpo dela será cremado no final do dia em uma cerimônia fechada para a família e amigos próximos.

O local do velório tem uma significado especial para a família. Rita Lee adorava ir ao Planetário e fazia visitas quase semanais ao longo de sua vida.

Um dos filhos dela, João Lee, esteve no local do velório pela manhã e falou sobre a despedida da mãe. “Tive uma conversa com ela sobre a importância de escolher nossos ídolos, nossos heróis. Com certeza, se você perguntar para uma criança, quem é o herói dessa criança, você tem uma chance de saber quem ela vai ser na vida dela. Ela fez tanta coisa, de shows, turnês, discos, cenografia, é uma loucura a quantidade de realizaçãoes que ela teve. Mas não é por isso que ela é a melhor. Ela é melhor pela sensibilidade dela, a humildade dela, a forma que ela tinha de se comunicar com o público, com o mundo, é uma pessoa muito única. Para mim, ela vai ser eterna”, disse ele à imprensa.

A cantora faleceu aos 75 anos em sua casa na cidade de São Paulo durante a noite de segunda-feira, 8. O falecimento foi anunciado pela família na manhã desta terça-feira, 9, por meio de um comunicado nas redes sociais.

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos”, informaram.