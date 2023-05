Filho de Rita Lee, João Lee vai ao velório da mãe: 'Ela vai ser eterna'

Filho de Rita Lee, João Lee chega ao local do velório da mãe para dar o último adeus nesta quarta-feira, 10

Filho de Rita Lee, o músico João Lee chegou cedo no local do velório da mãe nesta quarta-feira, 10. Ele foi um dos primeios membros da família a conversar com a imprensa que foi cobrir a despedida da cantora no Planetário do Ibirapuera, em São Paulo. Pouco antes da abertura do local para os fãs darem o último adeus, ele falou sobre uma conversa que teve com a mãe e a importância dela em sua vida.

“Tive uma conversa com ela sobre a importância de escolher nossos ídolos, nossos heróis. Com certeza, se você perguntar para uma criança, quem é o herói dessa criança, você tem uma chance de saber quem ela vai ser na vida dela. Ela fez tanta coisa, de shows, turnês, discos, cenografia, é uma loucura a quantidade de realizaçãoes que ela teve. Mas não é por isso que ela é a melhor. Ela é melhor pela sensibilidade dela, a humildade dela, a forma que ela tinha de se comunicar com o público, com o mundo, é uma pessoa muito única. Para mim, ela vai ser eterna”, disse ele.

Rita Lee deixou três filhos: Roberto Lee, João Lee e Antonio Lee, frutos do casamento com Roberto de Carvalho.

A cantora faleceu aos 75 anos em sua casa na cidade de São Paulo durante a noite de segunda-feira, 8. O falecimento foi anunciado pela família na manhã desta terça-feira, 9, por meio de um comunicado nas redes sociais.

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos”, informaram.

João Lee faz homenagem para Rita Lee

Logo após a notícia da morte de Rita Lee, João Lee fez um post nas redes sociais para homenagear a mãe. "Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo. Sempre conversamos sobre o quão terrivelmente importante é escolher bem seus heróis. São eles que moldam as nossas vidas, o nosso comportamento e quem somos. Precisamos pensar e escolher com muito cuidado. Se você quiser ter uma noção de quem uma pessoa é, ou vai ser, pergunte a ela quem são seus heróis. Grandes chances de que, em algum momento de sua vida, essa pessoa vai se parecer com seu/sua herói/heroína. É inevitável. E você é, e sempre foi, a minha heroína. Sim, você é genial, talentosa, divertida, inteligente, linda, bem sucedida, realizou e fez muuuuuuuitas coisas durante sua vida", disse ele.

E completou: "Mas não é por isso que você é minha heroína. Você é minha heroína pela sua maneira de se comportar, dia após dia, mês após mês, ano após ano, com tanta dignidade e honestidade. A admiração que eu tenho por você é infinita. Sempre foi. Que honra e privilégio ser seu filho. Que honra e privilégio ter sido educado por você. Receber seus valores. Nunca conheci uma pessoa como você. Sua força, sua coragem, seu senso de justiça, sua genialidade, sua sensibilidade, seu bom humor e tantas coisas maravilhosas a mais. Eu posso dizer que escolhi bem meus heróis. Você e o meu pai são meus heróis. Se eu for só um pouquinho do que vocês são, se eu fizer só um pouquinho do bem que vocês fazem, se eu trouxer só um pouquinho da alegria e diversão que vocês trazem para o mundo, eu já fico feliz e realizado. Você é foda. Você é, sim, a rainha dessa porra toda. O mundo perdeu uma das pessoas mais únicas e incríveis que já existiu. Eu perdi a minha mãe. Mas você é eterna. Seu legado, sua história e sua arte viverão para sempre. Essa é a minha missão para a vida toda. Enquanto eu estiver vivo e cheio de graça você vai continuar fazendo um monte de gente feliz".

Por fim, João Lee disse: "Love you forever and ever and ever. Não consigo escrever mais do que isso, no momento. Estou sem chão, arrasado, devastado. Mas, ainda tenho muito o que contar. Muitas histórias, muitos vídeos e muitas fotos. Vou colocando aos poucos".