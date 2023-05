Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho relata últimos momentos dela: 'A respiração foi parando'

Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho chora em entrevista no Fantástico ao relembrar momentos com a esposa

O músico Roberto de Carvalho comoveu os fãs da cantora Rita Leeao relembrar momentos com ela durante uma entrevista no Fantástico, da Globo, na noite deste domingo, 14. Ele contou sobre o amor do casal, a descoberta do câncer de pulmão da cantora e também os últimos momentos de vida dela.

Em um trecho da conversa, ele relatou a partida de Rita Lee em seu apartamento na cidade de São Paulo. “Ela perdeu o cabelo, a capacidade de andar, a capacidade de pensar. Entretanto, os momentos finais dela foram de uma leveza, uma calma, uma doçura. Nós estávamos todos, a gente montou o quarto de hospital. E a última fase na cama, ela parecia uma criancinha, um passarinho. A respiração foi parando. Ela foi em paz”, disse ele, que ainda falou sobre a dor de vê-la partir. “Ela queria viver, não queria partir. Sempre teve um monte de coisas, planos de escrever, fazer música. Eu dizia que queria trocar de lugar com ela porque ela tinha muito mais coisa para fazer do que eu. Eu dizia: eu vou e você fica”.

Então, ele ainda chorou durante a entrevista. Roberto de Carvalho não conseguiu segurar as lágrimas ao contar sobre quando ele e a amada criaram a música Mania de Você, que era a favorita do casal. “Não tenho pretenção de que fique fácil [a dor do luto]. Fico triste, mas fico bem. Foram coisas tão maravilhosas. Os últimos tempos foram muito difíceis”, disse ele.

Assim, ele contou sobre o diagnóstico do câncer no pulmão em 2020 e o tratamento. “Ela é considerada um milagre, ela foi fazer os exames e viu que era um tumor em estágio avançado e já com metástase, e os médicos previram uma sobrevida de três a quatro meses. Ela fez quimioterapia várias vezes. Ela fez radioterapia. Foram momentos muito sofridos. Medo, ansiedade, pavor. Junto com o João, nós dois que tomamos conta da situação toda. A gente procurou se informar ao maximo. Fomos jogados em um universo que não conhecíamos”, relembrou.

Então, ele ainda contou sobre a parceria deles na vida e na música. “47 anos atrás que a gente se encontrou pela primeira vez e eu sou extremamente atento e feliz por ter estado sempre por perto de uma pessoa tão iluminada, cheia de vida, alegria, luz. Um grande privilégio. Nos tornamos cara metade. Não posso dizer a Rita e o Toberto, o Roberto é a Rita, e a Rita é o Roberto. Tanto em vida quanto em morte”, disse ele.

“Mais de 15 anos que a gente se aposentou da vida nos palcos, das turnês, nas viagens, e a gente se isolou no sítio que a gente procurou com muito cuidado e carinho. E a Rita sempre teve uma vontade enorme de viver no mato, ter os bichos dela. E eu sou ligado em jardim, em plantas. Eu sou um cara que sempre quis casar com uma mulher, ter três filhos homens, cultivar uma família, para isso eu precisava encontrar a mulher pefeita e eu tive a sortede encontrar. Ela tinha o sonho de ter filhos, mas não era tão explícito assim. Quando a gente se encontrou, a gente não se encontrou com a clareza de que aquilo ia virar aquilo que virou”, relembrou.

No final da entrevista, ele olhou para o alto e mandou um recado para Rita Lee. “Meu amor, foi por você, para você, como tudo daqui para a frente será sempre por você e para você”, afirmou.

Rita Lee faleceu no dia 8 de maio em seu apartamento. O corpo dela foi velado no dia 10 de maio no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, e cremado em uma cerimônia restrita para a família.