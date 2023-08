Ferrugem celebra o amor com Thais Vasconcellos após desafios: “Minha protagonista”

Em conversa com a CARAS Digital, Ferrugem revela todos os detalhes de seu novo álbum e declara seu amor para Thais Vasconcellos

O cantor Ferrugem tem motivos de sobra para comemorar! Além de celebrar os cinco anos de relacionamento com a influenciadora digital Thais Vasconcellos, o pagodeiro também escolheu compartilhar abertamente seus sentimentos pela amada em seu novo álbum, intitulado "Interessante", com lançamento marcado para esta sexta-feira, 11.

Em uma conversa sincera com a CARAS Digital, Ferrugem não poupou palavras para expressar o seu amor. Nesse novo projeto, o cantor não apenas entrega seu talento nato, mas também deixa transparecer a muitas de suas emoções, tornando o single "Interessante" uma retrato verdadeiramente íntimo e apaixonado de sua relação com a mãe de suas três filhas, Júlia, Aurora e Sofia.

Inclusive, o cantor compartilhou que a faixa-título do álbum é um reflexo de seu relacionamento com a influenciadora: ‘Interessante foi composta pelo Lincoln, mas na hora que eu vi falei é a história da minha vida', ele contou sobre a canção, que fala sobre um amor que surgiu de repente, mas veio para ficar, e já é um sucesso nas plataformas digitais.

Além de homenagear a amada na letra, Ferrugem também refletiu seu amor no vídeo da canção, ao lado da esposa: “O clipe saiu em um momento muito especial, na semana em que completamos cinco anos de casados (...). Convidei a Thais para ser a minha protagonista, porque ela é a protagonista da minha vida”, o pagodeiro se derreteu.

No que diz respeito à colaboração com sua esposa no vídeo, Ferrugem compartilhou que Thaís ajudou a escolher todos os detalhes: “Ela opinou em tudo! Manda em tudo! Tem vezes que eu chego no escritório, e não perguntam nem pra mim, perguntam direto para ela, porque ela sabe mais do que eu gosto do que eu mesmo”, o cantor confessou.

Para finalizar, o cantor adiantou que tem mais surpresas preparadas com a esposa e que seus fãs podem esperar um replay da parceria com Thaís em seu novo projeto, que conta com 11 canções sobre amor, sofrência e autoestima, com participações especiais das cantoras Iza e Luísa Sonza e é definido pelo artista como um álbum de pagode raiz!

Ferrugem e Thaís Vasconcellos renovam votos em cerimônia diferentona:

Vale lembrar que em maio deste ano, Ferrugem e Thaís Vasconcellos também celebraram os cinco anos de relacionamento em uma cerimônia pra lá de inusitada. É que eles aproveitaram uma viagem aos Estados Unidos para comemorar o aniversário com uma renovação de votos comandada por um sósia do Elvis Presley em Las Vegas! Confira os cliques!