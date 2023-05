Ferrugem e Thaís Vasconcellos renovam votos em cerimônia diferentona

Ferrugem e Thaís Vasconcellos celebram 5 anos de casamento em cerimônia comandada por sósia de Elvis Presley

O pagodeiro Ferrugem (34) celebrou 5 anos de casamento com a empresária Thaís Vasconcellos na última quarta-feira, 10. Pelo Instagram, o artista surpreendeu ao abrir detalhes da renovação dos votos. É que o casal decidiu fazer uma celebração totalmente fora do comum para comemorar a data especial em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A cerimônia foi comandada por um sósia do cantor Elvis Presley, que inclusive levou a noiva até o altar. Thaís também abandonou a tradição do vestido branco e entrou na capela usando uma camiseta branca oversized, calça jeans e salto alto, assim como Ferrugem, que deixou o terno de lado e usou usou calça jeans e jaqueta para comemorar o casamento com a esposa.

Na legenda dos cliques apaixonados, tirados pelo fotógrafo Caio Viegas, o cantor abriu o coração sobre a experiência inusitada: "Casamos em Las Vegas! Mais uma vez renovando o nosso amor para toda a eternidade. Eu e você para sempre, meu amor. Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro”, ele escreveu.

Thaís também se derreteu com uma declaração apaixonada nos comentários da publicação: “Foi maravilhoso, já quero casar em todos os lugares que nós formos, e quero voltar em Las Vegas para casar com as crianças”, a empresário escreveu. O pagodeiro retribuiu: “Quero todo dia poder te provar o quanto você você chegou tudo mudou pra melhor”, disse Ferrugem.

Ferrugem se empolga e revela intimidades:

No final do ano passado, Tatá Werneck tirou boas risadas do público ao fazer algumas perguntas constrangedoras ao pagodeiro Ferrugem, durante o quadro "Chora Cuíca" no programa da Globo 'Lady Night'. Empolgado, o cantor fez várias revelações sobre a hora H com a esposa e até chegou a brincar sobre o tamanho de seu órgão sexual.