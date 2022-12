Ferrugem se empolga em programa de Tatá Werneck e revela intimidades

Cantor de pagode Ferrugem falou sobre orgias e falha na hora "H" durante o "Lady Night"

Durante o quadro "Chora Cuíca" do 'Lady Night',Tatá Werneck tirou boas risadas ao fazer perguntas constrangedoras ao pagodeiro Ferrugem.

Falando sobre o tamanho do órgão sexual, Tatá disparou: "Você começa o churrasco apresentando a sua linguiça? Como um grande brinde?"."Com certeza, não como um grande brinde, como um brinde... O finissímo, né?", riu o cantor. "Não tem como ter essa voz e uma p*roca enorme, né?", defendeu a humorista, que ainda comentou que o órgão de Léo Santana chegava até o camarim dela.

Após, Tatá perguntou sobre relação sexuais, se ele as preferia sozinho ou "com a Companhia do Pagode", se referindo a relação com várias pessoas. “Quando eu era mais novo, era ‘Companhia do Pagode’ toda hora”, relembrou rindo. No entanto, mudou a postura ao falar sobre a relação com a esposa. “Na boa, do fundo do coração? Não vale a pena. Eu penso que hoje, todos os ‘pocket shows’ que eu faço no meu palco, lá em casa, são bem melhores e mais significativos para mim”, contou.

Ferrugem ainda foi sincero ao dizer que já falhou na hora do ato, quando Tatá perguntou se ele já tinha encarado o "Molejão".“E quem disser que não, é um super-herói. Tem que dar um troféu para essa pessoa. Porque acontece”, afirmou.

Confira o momento de Tatá Werneck e Ferrugem: