Ferrugem surge em clima de romance com a esposa e se declara: "Você muda tudo para melhor"

O cantor postou uma sequência de cliques românticos com a esposa, Thais Vasconcelos, e se declarou para a amada na web

Publicado em 07/11/2022

Ferrugem(34) encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 7, para fazer uma declaração para a esposa,Thais Vasconcelos (28).

No feed do Instagram, o cantor compartilhou uma sequência de fotos em que aparece em clima de romance com a amada e aproveitou para falar sobre o seu amor por ela.

"Não existe etapa dessa vida que não seja pensando em você como companhia desde que cruzamos os nossos olhares e eternizamos nosso amor no primeiro 'oi'. Você muda tudo pra melhor, me deixa cheio de vida e coragem com seu jeito de me trazer essas qualidades e eu sou grato demais a Deus por sua vida e por ter me escolhido para dividi-la com você", começou o artista.

"Quero que saiba que só sentir o que é viver de verdade depois de você. Eu te amo e não imaginava que poderia amar assim, hoje eu sei que é a mais pura verdade, o amor chega e quando você vê, só vale viver por ele", completou a declaração.

Ferrugem e Thais, vale dizer, estão casados desde 2018 e são pais de Sofia (5) e Aurora (3). O pagodeiro também é pai de Júlia (11), fruto de seu primeiro casamento.





