Famosos lamentam morte de Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta

O mundo da música está em luto! Morreu na noite desta quarta-feira, 23, a cantora Paulinha Abelha, aos 43 anos.

A vocalista da banda Calcinha Pretaestava internada desde o dia 11 de fevereiro e segundo o comunicado divulgado pelo perfil oficial do grupo, ela faleceu em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico.

Assim que a morte foi confirmada, vários famosos usaram as redes sociais para lamentar a perda e prestar homenagens para a artista.

O cantor Wesley Safadão compartilhou uma foto ao lado de Paulinha e falou sobre a morte precoce da artista. "Que tristeza te perder tão precocemente @paulinhaabelha! Que sua passagem seja de muita luz e que todos aqueles que te amam sejam confortados por Deus. Meus sentimentos a família, fãs e amigos!".

Gretchen também prestou uma homenagem para a artista em seu perfil. "Luto! Meu Deus, não consigo acreditar. Minha linda! Deus te quis pertinho dele. Pra acalentar o céu como a tua voz. Você nunca será esquecida. Amo você pra sempre! @paulinhaabelha @calcinhapreta."

Fã da cantora, a ex-BBB Elana se manifestou nas redes sociais e lamentou a morte da artista. "Só quem me acompanha aqui sabe o quanto sou fã, sim eu sou e sempre serei! Mês passado você me chamou no palco pra dançar uma música que desde pequenininha escutava e tentava te emitir em frente a tv. Paulinha é referência de Diva Pop para nós nordestinos. Um dia triste pro nosso forró! Meus sentimentos à família e amigos. Muita luz para a nossa Abelinha!".



Solange Almeida também prestou uma homenagem para Paulinha. "É assim que vamos lembrar de você: com essa energia, esse sorriso, essa leveza. Deus te receba minha amiga. #rip #luto #paulinhaabelha", afirmou a cantora.

Xand Avião também lamentou a morte da cantora e desejou forças aos amigos, familiares e fãs. "'Me diz o que é que eu faço…' O choro da sanfona hoje é de tristeza. Descanse em paz, Paulinha, e que Deus conforte os corações de todos os seus familiares, amigos e fãs."

A apresentadora Fátima Bernardes recordou uma foto com Paulinha e lamentou a morte precoce da cantora. "Que triste! Morreu, com apenas 43 anos, a cantora @paulinhaabelha vocalista do @calcinhapreta. Estivemos juntas no #encontrocomfatima em dezembro de 2015. Simpática, sorridente como nesta foto. Meus sentimentos a toda a família, amigos, parceiros da banda e os muitos fãs. A vida é hoje. Que a gente nunca se esqueça disso", escreveu ela.

O cantor Tierry também se manifestou sobre a morte da artista. "Sem palavras #RipPaulinha #Calcinhapreta #Eterna #Paulinhaabelha Agora você mora com papai do céu minha amiga! Obrigado por tudo!", lamentou.

O apresentador Celso Portioli também desejou conforto para os amigos e familiares da vocalista do Calcinha Preta. "Meus profundos sentimentos aos familiares, amigos e fãs da Paulinha Abelha. Que Deus conforte os corações dessa partida tão precoce e inesperada", escreveu ele.

A cantora e ex-BBB Gabi Martins relembrou um vídeo com Paulinha e lamentou a morte da amiga. "Descanse em paz amiga. Eu te amo pra sempre. Você é luz , você é amor, você é paz . Você fez história. Obrigada por ter divido essa vida com você . #luto #calcinhapreta #paulinha", escreveu ela.