Paulinha Abelha, do grupo Calcinha Preta, está em coma na UTI

A vocalista do Calcinha Preta foi internada no último domingo, 13, e teve piora no quadro clínico

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 16h29

Paulinha Abelha tem piora no quadro clínico - Reprodução/Instagram