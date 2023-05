Ex-nora de Rita Lee celebra sua faceta de avó e lamenta morte dela

Camila Fremder publicou fotos da cantora Rita Lee com o neto Arthur e se despediu

A ex-nora de Rita Lee homenageou a cantora por seu papel de avó de Arthur, de cinco anos. Em uma seleção de fotos, a rainha do rock apareceu desfrutando da companhia do pequeno em diversas fases do começo de sua vida.

A escritora Camila Fremder, que foi casada com Antonio Lee, se limitou a escrever poucas palavras: "Obrigada, vovó Rita".

Ela também é avó de Izabella Lee, filha de 18 anos de Bento Lee com a cantora Talita Alves. "Meus netos me chamam de vovó Ritinha e eu fico toda babona. Como avó, sou um misto de Dona Benta com Dercy Gonçalves, contadora de histórias e meio desbocada. Me sinto fofa sendo a vovó Ritinha de todas as crianças".

No programa 'Conversa com Bial', ela contou que largou as drogas motivada pelo nascimento da primeira neta. "Estou limpa há 11 anos, desde que minha neta nasceu. Canalizei minha energia e estou achando muito louco esse negócio de ser careta", contou.

A cantora morreu devido às complicações de um câncer de pulmão aos 75 anos. Ela morava reclusa em uma chácara no interior de São Paulo com o marido. A famosa terá um velório público no Parque do Ibirapuera e será cremada a pedido dela.

Veja fotos: