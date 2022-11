Ex de Roberto Carlos, Myrian Rios relembra convivência com Erasmo Carlos

Ex-esposa de Roberto Carlos, a atriz Myrian Rios fez homenagem para Erasmo Carlos: 'Vivemos momentos felizes'

A atriz Myrian Rios relembrou a convivência com Erasmo Carlos na época em que era casada com Roberto Carlos. Nesta terça-feiras, 22, Erasmo faleceu aos 81 anos de idade. Para se despedir do artista, a atriz fez uma homenagem nas redes sociais.

Myrian relembrou uma foto ao lado de Roberto e Erasmo e falou sobre a amizade deles. "Vivemos momentos felizes, difíceis, ausências e saudades. Querido amigo, hoje você descansou. Seu legado ficará para sempre em nossa história e em nossos corações. Até breve! Minhas orações e sentimentos a todos os familiares", afirmou.

Vale lembrar que Erasmo e Roberto foram grandes parceiros na música. Eles fizeram parte da Jovem Guarda e também fizeram a composição de várias músicas juntos ao longo dos anos.

Myrian e Roberto viveram um relacionamento de 12 anos na década de 1980.

Lula lamenta a morte de Erasmo Carlos

Nas redes sociais, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte de Erasmo Carlos. Lula fez questão de escrever algumas palavras sobre o cantor: “Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas. Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente”, escreveu.

Lula continuou prestando condolências aos amigos, familiares e fãs do ídolo: “Deixa saudades e dezenas de músicas que sempre estarão em nossas lembranças e na trilha sonora de nossas vidas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs de Erasmo Carlos”, finalizou.