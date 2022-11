Presidente eleito Lula se pronuncia sobre o falecimento de Erasmo Carlos: “Além da Jovem Guarda”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito para 2023, se pronuncia através das redes sociais e lamenta o falecimento do cantor e “amigo de fé” Erasmo Carlos

O presidente eleito para governar o Brasil em 2023, Luiz Inácio Lula da Silva (77), usou as redes sociais durante a tarde desta terça-feira, dia 22, para prestar condolências e se pronunciar à respeito do falecimento do cantor Erasmo Carlos, figura importante para o cenário musical, reconhecido por ser um dos pioneiros do rock brasileiro.

Tanto no Instagram, quanto no Twitter, Lula fez questão de escrever algumas palavras sobre o cantor: “Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas. Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente”, escreveu.

Lula continuou prestando condolências aos amigos, familiares e fãs do ídolo: “Deixa saudades e dezenas de músicas que sempre estarão em nossas lembranças e na trilha sonora de nossas vidas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs de Erasmo Carlos”, finalizou.

Morte de Erasmo Carlos e o diagnóstico de síndrome edemigênica

O cantor Erasmo Carlos faleceu aos 81 anos de idade nesta terça-feira, 22. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. A causa da morte do artista não foi divulgada pela família. Porém, nos últimos tempos, ele estava fazendo tratamento contra a síndrome edemigênica, conhecida pelo acúmulo de líquido nos tecidos do corpo em decorrência de um desequilíbrio bioquímico.

A doença pode ser provocada pelo mau funcionamento dos rins, do coração ou do fígado ou ainda por disfunções cardiovasculares. O tratamento é feito com a administração de medicamentos que ajudam a reduzir o excesso de líquido nos tecidos.