Erasmo Carlos morre aos 81 anos de idade

Erasmo Carlos faleceu nesta terça-feira, 22, durante internação em hospital no Rio de Janeiro

O cantor Erasmo Carlos faleceu aos 81 anos de idade nesta terça-feira, 22. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro.

De acordo com o site G1, ele foi internado às pressas na última segunda-feira, 21, e foi intubado. Por enquanto, a causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

No início do mês de novembro, Erasmo Carlos tinha comemorado a sua alta hospitalar após ficar duas semanas internado. Ele fez uma brincadeira sobre os boatos de que tinha morrido. “Ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital. Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e se torceram pela minha recuperação... Essa foto com a Fernand traduz como estamos felizes”, disse ele na época.

Erasmo Carlos foi um dos pioneiros do rock brasileiro e era conhecido como 'Tremendão'. O artista fez uma longa parceria com Roberto Carlos na música.