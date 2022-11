Erasmo Carlos deixa o hospital e afirma: 'Ressuscitei no Dia de Finados'

Em foto rara com a esposa, Erasmo Carlos rebate boatos de que teria morrido ao anunciar sua alta hospitalar

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 18h20

O cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, já está de alta hospitalar após passar alguns dias internado. O artista chegou a ser vítima de fake news de que teria morrido e fez questão de rebater o assunto ao anunciar sua saída do hospital.

Nesta quarta-feira, 2, ele compartilhou uma foto ao lado da esposa, Fernanda, ao sair do hospital e contou que está bem.

“Bem simbólico... depois de me matarem no dia 30, ressuscitei no Dia de Finados e tive alta do hospital! Obrigado a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram pormim e se torceram pela minha recuperação... Essa foto com a Fernanda traduz como estamos felizes”, disse ele na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erasmo Carlos (@erasmocarlosbr)

Esposa de Erasmo Carlos se revolta com fake news

Nas redes sociais, Fernanda, que é casada com Erasmo Carlos, repudiou as fake news sobre a saúde do marido. Ela fez um desabafo nos stories do Instagram.

"Erasmo está bem! Nesses últimos anos, o que conheci de gente mal intencionada, cruel e irresponsável não está escrito. Tudo que havia para ser dito foi pela assessoria de imprensa e boletim médico. Ficar procurando a família em busca de notícias ruins é tenebroso, até porque não há nada além do que já foi informado. Esse tipo de nota sem apuração é desprezível", disse ela.

E completou: "Tenham bom senso. Se não podem ter com quem ama o Erasmo, tenham com ele, que está com todas energias voltada na sua melhora. E, aliás, se algum ruim acontecesse, acabamos de experimentar a 'delicadeza' de vocês no trato de quem já estaria sofrendo demais. Que coisa horrorosa. Maldade demais".