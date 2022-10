Esposa de Erasmo Carlos se revolta com boatos de morte do artista: "Maldade demais"

A esposa de Erasmo Carlos, Fernanda, ainda relatou que pessoas chegaram a xingá-la e a procurar os filhos do artista

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 11h27

Fernanda Passos (32), esposa do cantor Erasmo Carlos(81) repudiou os boatos que surgiram na web de que o marido teria morrido neste domingo, 30. Ele está internado desde o último dia 17 no Hospital Barra D'or, na Zona Oeste do Rio, para tratar uma infecção pulmonar.

Por meio dos Stories no Instagram, Fernanda escreveu: "Erasmo está bem! Nesses últimos anos, o que conheci de gente mal intencionada, cruel e irresponsável não está escrito. Tudo que havia para ser dito foi pela assessoria de imprensa e boletim médico. Ficar procurando a família em busca de notícias ruins é tenebroso, até porque não há nada além do que já foi informado. Esse tipo de nota sem apuração é desprezível".

Fernanda Passos, mulher de Erasmo Carlos, repudia boatos de morte do cantor. Foto: Reprodução/Instagram

A esposa de Erasmo Carlos também colocou em seu texto que 'é muita irresponsabilidade disseminar notícias do tipo, sem o mínimo de cuidado'. "Tenham bom senso. Se não podem ter com quem ama o Erasmo, tenham com ele, que está com todas energias voltada na sua melhora. E, aliás, se algum ruim acontecesse, acabamos de experimentar a 'delicadeza' de vocês no trato de quem já estaria sofrendo demais. Que coisa horrorosa. Maldade demais", desabafou.

Fernanda ainda relatou que pessoas chegaram a xingá-la e a procurar os filhos de Erasmo para saber notícias. "Me xingaram, vieram apurar comigo, com os filhos e amigos dele da forma mais vil e puramente curiosa. Ele é uma pessoa. Eu sou uma pessoa. E eu tenho motivos para manter a minha vida e a minha relação com o máximo de respeito e discrição possível. E por causa dessas reações imbecis que mantive também esse momento de vulnerabilidade fora de qualquer conversa", completou.

Boletim médico A assessoria de imprensa de Erasmo Carlos divulgou um novo boletim médico do cantor na manhã desta segunda-feira (31).