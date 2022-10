Esposa de Erasmo Carlos chora após internação do cantor: "Falta um pedaço de mim"

Fernanda Passos, esposa de Erasmo Carlos, chora se declarando após internação do cantor

Após a internação de Erasmo Carlos (81), sua esposa emocionou a internet ao postar uma homenagem ao cantor, após a internação dele. Fernanda Passos (32) compartilhou com o público como tem se sentido.

"A vida foi tomando rumos diferentes dos que planejamos, mas imagino que tenham sido os rumos certos. Foi indo, indo, indo e ficamos um pelo outro. Não há outro colo que me console a não ser o seu. Trate de saber o seu lugar. Estou onde você quiser que eu esteja, inclusive dentro de você. É duro ficar sem você vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim", escreveu Fernanda.

Erasmo Carlos está internado desde a semana passada no hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista trata uma infecção pulmonar. Seu quadro de saúde é delicado, apesar do tratamento nos últimos dias, e causa preocupação em todos seus fãs.

Em dezembro de 2021, Erasmo ficou mais de uma semana internado no mesmo hospital após ser diagnosticado com Covid-19. A internação aconteceu por precaução, até pelo fato de o artista estar vacinado contra o vírus. Esse fato é a causa da grande angústia do público ao saber que ele se encontra novamente debilitado.

Casamento de Erasmo e Fernanda Passos

Erasmo e Fernanda se casaram em janeiro de 2019, após nove anos de namoro. Em seu perfil no Instagram, o Tremendão chegou a abrir coração e se declarar à amada. "Após sete anos de beijinhos e carinhos sem ter fim e mais dois de maravilhosa convivência, me casei ontem no civil com minha adorada Fernanda (agora também Esteves). Foi uma formalidade simples, porém meu coração estava em festa agradecendo à Deus por esse amor tão lindo ter caído em minha vida", escreveu ele na legenda da publicação.