Aos 81 anos, Erasmo Carlos é internado em hospital com quadro de saúde delicado; veja detalhes

Cantor Erasmo Carlos está internado em hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro tratanto uma infecção pulmonar

O cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, está internado em um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O estado de saúde do artista é delicado, mesmo com o tratamento nos últimos dias, segundo informações do blog do jornalista Ancelmo Gois no site do jornal O Globo.

O Tremendão está internado desde a semana passada no Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, tratando uma infecção pulmonar.

Nesta semana, o músico havia cancelado dois shows que faria nos Estados Unidos, um em Orlando no dia 04 de novembro e outro Miami no dia 10.

Vale lembrar que em dezembro de 2021, Erasmo ficou internado no mesmo hospital após ser diagnosticado com covid-19. Na época, depois de receber alta do hospital, ele fez um post nas redes sociais anunciando que estava curado da doença.

