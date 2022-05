Erasmo Carlos volta aos palcos no Rio de Janeiro

O cantor se apresentou no Rio de Janeiro e emocionou o público com homenagem a Jovem Guarda

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 11h40

No último domingo, 8, Dia das Mães, o cantor Erasmo Carlos (80) fez uma apresentação no QualiStage, no Rio de Janeiro.

Durante o show, Erasmo apresentou uma homenagem à Jovem Guarda e cantou os sucessos do repertório tão conhecido.

Emocionado, Erasmo Carlos também falou da sua recuperação de saúde após ficar 8 dias internado com coronavírus.

O show aconteceu na zona oeste no Rio de Janeiro, e durante a apresentação especial, Erasmo Carlos emocionou o público presente no QualiStage no Dia das Mães.

Veja os cliques de Erasmo Carlos se apresentando no Rio de Janeiro:

Foto: Beatriz Damy / AgNews

Foto: Beatriz Damy / AgNews

Foto: Beatriz Damy / AgNews

Erasmo Carlos celebra alta do hospital após 8 dias internado: ''Eu venci a covid!''

Em setembro, o cantor Erasmo Carlos (80) emocionou seus seguidores ao anunciar sua alta após 8 dias internado com covid-19.

O cantor apareceu em vídeo para acalmar os fãs, já em casa, e reforçando a importância da vacinação e de se manterem os métodos de prevenção contra a doença.

“Eu venci a covid! Não foi mole, não! Foi difícil. Não conheci sozinho. Consegui com a ajuda dos meus médicos, familiares, amigos, colegas, orações que recebi”, declarou ele.