Erasmo Carlos tinha a síndrome edemigênica. Saiba o que é!

Luto por Erasmo Carlos! O cantor fazia tratamento contra a síndrome edemigênica

Antes de sua morte nesta terça-feira, 22, o cantor Erasmo Carlos tinha sido diagnosticado com a síndrome edemigênica. A causa da morte do artista não foi divulgada pela família. Porém, nos últimos tempos, ele estava fazendo tratamento contra a doença.

A síndrome edemigênica é conhecida pelo acúmulo de líquido nos tecidos do corpo em decorrência de um desequilíbrio bioquímico. A síndrome provoca edemas no corpo.

A doença pode ser provocada pelo mau funcionamento dos rins, do coração ou do fígado ou ainda o disfunções cardiovasculares. O tratamento é feito com a administração de medicamentos que ajudam a reduzir o excesso de líquido nos tecidos.

Famosos lamentam a morte de Erasmo Carlos

Confira algumas das mensagens que os famosos escreveram nas redes sociais para se despedirem do cantor Erasmo Carlos.

-Boninho: "Meu adeus ao querido Tremendão. Erasmo leva seu sorriso e o rock para o céu! Saudades".

-Rogério Flausino: "RIP Erasmo Carlos. Querido Mestre, guardaremos de vc, eternamente, além de suas incríveis canções e parcerias, a sua enorme gentileza, lições de humildade e carinho com a gente e com todos que cruzaram seu caminho… Vai em paz querido Tremendão!! Muito obrigado por tudo!! Um forte abraço a todos da familia, seus muitos amigos e inúmeros fãs. Nossos profundos sentimentos!!".

-Zeca Camargo: "Uma despedida atrás da outra. Agora Erasmo. Um ídolo, um ícone, um farol. Revolucionou nosso pop, se reinventou mais de mil vezes e agora vai continuar a inspirar gerações de músicos… além do horizonte. Tentando processar tanta perda assim. Obrigado Tremendão."

-Luigi Baricelli: "Agora infelizmente, é verdade, se foi mais glorioso e vitorioso…."

-Cristiana Oliveira: "Caramba Erasmo. Que falta você vai fazer. Grande cara! Vai em paz ! Deixou seu legado lindo aqui! RIP Erasmo Carlos."

-Geraldo Luis: "Morre nosso Erasmo Carlos ! Obrigado por tanto por tudo. As mais belas canções, o momento em que a música e seu movimento nasceram com a jovem guarda. Ele se foi hoje no dia do músico. Suas canções viverá em nós. Vai Erasmo viver do outro lado da vida…nossos sentimentos a família."