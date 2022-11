Entenda a origem do apelido 'Tremendão', de Erasmo Carlos

O cantor Erasmo Carlos passou a ser chamado de 'Tremendão' na década de 60, com o sucesso da Jovem Guarda

O cantor e compositor Erasmo Carlos faleceu nesta terça-feira, 22, aos 81 anos, e após a divulgação da triste notícia, voltou a circular na internet o apelido carinho atribuído ao artista: Tremendão.

Erasmo ganhou o apelido durante os anos dourados da Jovem Guarda, movimento que aconteceu entre os anos 60 e 70. Grandes nomes da música fizeram parte do movimento, como Roberto Carlos (81) e Wanderléa (78).

Mas de onde surgiu o apelido 'Tremendão'? A origem é baseada na paixão de Erasmo por Rock e por Elvis Presley, e foi esse amor que fez com que ele se tornasse amigo dos cantores Roberto Carlos e Tim Maia, e também o inspirou em suas performances. O cantor, inclusive, chegou a comandar programa da Jovem Guarda na Record, em 1965, com os emblemáticos movimentos pélvicos de seu ídolo.

A apresentação fez muito sucesso com o público jovem da época, que o incentivaram a apostar em uma marca de roupas que levaria o nome de "Tremendão". Em 2012, Erasmo chegou a dar detalhes sobre o apelido nas redes sociais. "O meu apelido "Tremendão" vem do nome da grife de produtos para a juventude (calças, coletes, chapéus etc) que eu tinha nos anos 60", escreveu ele.

Há também outra versão sobre o apelido 'Tremendão'. Admiradores do cantor contam que o apelido passou a fazer sucesso não apenas pela marca de roupas, mas também pela "tremenda" simpatia com que ele tratava os fãs.

Confira a publicação de Erasmo Carlos sobre o apelido:

