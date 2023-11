Durante show, Madonna confirma vinda ao Brasil: “Estarei lá”

A cantora Madonna surpreendeu seus fãs brasileiros ao revelar que virá para o país com sua turnê “Celebration”

Na noite desta quinta-feira, 16, Madonna surpreendeu seus fãs brasileiros ao revelar que virá para o país com sua turnê “Celebration”, em que celebra seus mais de 40 anos de carreira musical.

Durante um show na Alemanha, a estrela notou a presença de diversos fãs do Brasil. “Quantos brasileiros aqui hoje!”, comentou a diva pop. Então, Madonna pediu para que os brasileiros levantassem suas mãos. Após muito barulho, a cantora revelou: “Eu estarei lá eventualmente”.

Mas esta não é a primeira vez que Madonna nota o Brasil em um de seus shows dessa turnê. Durante outra performance na Europa, em Lisboa, alguém gritou “gostosa” para a dona do hit “Material Girl”. E sempre rápida, a famosa respondeu: “Obrigada, ‘gostosa’ eu entendo. Deve ter sido um brasileiro. Há muitos brasileiros lindos no mundo”.

O site oficial de Madonna ainda não revelou as datas que a artista virá ao Brasil, mas especula-se que seja próximo à data que ela fará shows no México, que está agendado para abril de 2024. Por enquanto, a cantora segue fazendo shows pela Europa e depois irá para os Estados Unidos.

A previsão era que a turnê começasse nos Estados Unidos, porém, por conta de um súbito problema de saúde que fez a cantora ser internada na UTI, os shows americanos tiveram que ser remarcados para depois da passagem de Madonna pela Europa.

A cantora e estrela do filme musical “Evita” já esteve no Brasil três vezes. Sua estreia performando no país foi em 1993 com a turnê “The Girlie Show”, onde realizou um total de seis shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ela voltou em 2008 com a “Sticky and Sweet Tour”, passando pelas mesmas cidades. Alguns anos depois, em 2012, Madonna passou pelo Brasil com a turnê “MDNA”, adicionando um show em Porto Alegre além de São Paulo e Rio.

Que homenagem!

E quem já está em solo brasileiro para fazer sua primeira passagem pelo país com uma turnê é a cantora Taylor Swift. Para a chegada da famosa no Brasil, os fãs prepararam uma homenagem especial para a cantora no Cristo Redentor.

Após uma negociação que durou uma semana, na noite dessa quinta-feira, uma projeção fazendo referência a uma camiseta usada por Taylor no videoclipe da canção “You Belong With Me” foi colocada no principal cartão postal brasileiro.