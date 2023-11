Taylor Swift chega ao Brasil e é homenageada com projeção no Cristo Redentor

Com passagem da 'The Eras Tour' pelo Brasil, Taylor Swift é homenageada com projeção no Cristo Redentor; confira o resultado!

Após uma grande movimentação de seus fãs brasileiros, a cantora Taylor Swift ganhou uma homenagem no Cristo Redentor, ponto turístico mais famoso do Rio de Janeiro. De passagem pelo Brasil com a The Eras Tour, a chegada da artista ao país foi celebrada com uma projeção na estátua do Corcovado.

Nesta noite de quinta-feira, 16, o Cristo exibiu a imagem em referência à camiseta usada por Swift no clipe de You Belong With Me, de 2009. No entanto, sua roupa ganhou o escrito "Bem-vinda ao Brasil" (Welcome to Brasil, em inglês), com direito ao nome de todos os estados brasileiros escritos por toda "camiseta". O desenho é de responsabilidade de Gabriel Dadam, diretor de arte e membro de um dos fã-clubes brasileiros de Taylor.

A homenagem foi por pedido dos fãs, que solicitaram a projeção para o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ele, por sua vez, repassou o pedido para o Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, que realizou o projeto movimentado pelos brasileiros.

Taylor Swift fará sua estreia com a turnê nesta sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro, onde ela realizará três shows no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, durante o fim de semana de 18 e 19 de novembro. A finalização acontecerá em São Paulo, onde a loirinha subirá aos palcos do Allianz Parque entre os dias 24 e 26 de novembro.

Confira o resultado da homenagem:

A homenagem de Taylor Swift tem um propósito por trás

Mais cedo nesta quinta-feira, 16, o Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor e responsável pela homenagem à Taylor Swift, propôs um desafio para os fãs da cantora em troca da projeção. Nas redes sociais, ele revelou que tinha o objetivo de arrecadar fundos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo ele, a meta é arrecadar mais de 20 mil unidades de panetone e água mineral, como uma celebração das festas do fim de ano. A iniciativa estima ajudar mais de 120 instituições de caridade e milhares de pessoas em situação de rua, visto que o poder dos fãs de Swift pode mobilizar a sua causa a ganhar mais destaque.