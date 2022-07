Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, leva o neto Léo ao show do pai, Murilo Huff

Mãe de Marília Mendonça sobe em palco de show de Murilo Huff com o neto, Léo, e o cantor homenageia a Rainha da Sofrência

Dona Ruth, mãe da eterna Marília Mendonça (1995 - 2021) assistiu ao show do ex-genro, Murilo Huff (26), em Goiânia, na noite de domingo, 24!

Na companhia do marido, Deyvid Fabrício, a mãe da Rainha da Sofrência levou o pequeno Léo, de 2 anos e 7 meses, herdeiro da sertaneja, que faleceu em novembro do ano passado em acidente aéreo, à apresentação do pai no Festival Luan City.

O garotinho roubou a cena ao subir ao palco com a avó. Nas imagens, Léo posou coladinho com Huff, com direito a colo, beijos, e abraços apertados.

Com a família de Marília na apresentação, Huff fez uma homenagem para a cantora, que completaria 27 anos na última sexta-feira, 22, se estivesse viva. O compositor cantou a música De Quem É A Culpa?.

Dona Ruth revelou que a família está se preparando para contar para Léo sobre a morte de Marília. "Eu vim aqui trazer o Léo, primeira vez no palco... Ele vai começar a conhecer, saber o que papai faz, porque a gente já vai começar a preparar ele, a cabecinha dele, pra contar o que aconteceu porque ele ainda não entende", disse ela.

A mãe de Marília fez questão de agradecer pelo carinho dos fãs: "Eu fico muito emocionada. Graças a Deus e a vocês, eu pude compartilhar essa dor com o mundo todo, porque ameniza. O carinho de vocês com essa família aqui, que somos nós. Ela ficaria muito orgulhosa do carinho que vocês transmitem, da oração de vocês", afirmou ainda.

Vale lembrar que na última quinta-feira, 21, a equipe da cantora lançou o projeto póstumo Decretos Reais, em que Marília canta músicas antigas.

