Murilo Huff comove ao falar de Marília Mendonça: 'Comemorando ao lado de Deus'

Murilo Huff desabafa sobre o primeiro aniversário de Marília Mendonça após a morte dela: 'Hoje o dia vai ser um pouco mais difícil'

O cantor Murilo Huff (26) desabafou em um texto para falar sobre o dia do aniversário da cantora Marília Mendonça (1995 - 2021), que completaria 27 anos nesta sexta-feira, 22. Ele relembrou fotos ao lado da artista, que faleceu em novembro de 2021, e falou sobre a saudade.

O artista contou que o dia está sendo difícil e que, caso ela estivesse viva, eles estariam organizando uma festa para comemorar a data, mas neste ano é diferente.

"Hoje o dia vai ser um pouco mais dificil do que os outros. Isso porque hoje estaríamos comemorando muito e ansiosos esperando pra chegar na segunda feira pro festão que provavelmente você teria planejado. A pessoa que mais gostava de aniversários que eu já conheci kkkk, não podia ser morno, ou mais ou menos. Passar por essa data sem uma semana inteira de comemoração era impossível", disse ele.

E completou: "Infelizmente, pelo primeiro ano desde que eu te conheci, o dia 22 de julho não vai ser desse jeito por aqui, mas eu sei que hoje vc deve ter acordado aí com um monte de anjos cantando os parabéns pra você, e que você ta comemorando ao lado de Deus. Que sorte a deles! Hoje o dia vai ser um pouco mais dificil do que os outros… pra nós que estamos aqui morrendo de saudade, porque aí no céu eu sei que a festa vai ser grande!".

Marília Mendonça faleceu no dia 5 de novembro de 2021, aos 26 anos de idade. Ela sofreu um trágico acidente de avião enquanto estava indo para um show em uma cidade de Minas Gerais. A aeronave caiu em uma cachoeira e todos os ocupantes faleceram.

Murilo Huff relembra fotos com Marília Mendonça:

