Marília Mendonça tem EP 'Decretos Reais' lançado, e fãs exaltam a artista: ''Eterna rainha''

Equipe de Marília Mendonça lança EP 'Decretos Reais', disponibilizado no canal da artista no YouTube e nas plataformas de streaming

A eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021) completaria 27 anos se estivesse viva nesta sexta-feira, 22, e na véspera de seu aniversário, recebeu uma linda homenagem póstuma.

Na noite de quinta-feira, 21, às 21h, a equipe da cantora lançou o EP Decretos Reais, que inicia o projeto após a morte da sertaneja, vítima de um acidente aéreo, aos 26 anos de idade, no dia 05 de novembro de 2021, a caminho de um show no interior de Minas Gerais.

O projeto conta com faixas de uma live com clássicos sertanejos gravada em maio de 2021. As canções do Volume 1 estão disponíveis no canal oficial da artista no YouTube e nas plataformas de streaming. Segundo a produção, novas faixas serão lançadas ao longo do ano.

Nos primeiros lançamentos, Marília canta as músicas Te Amo Demais (César Lemos), Te Amo, O Que Mais Posso Dizer (Ovelha), Não Era Para Ser Assim (Cláudio Noam/Lucas Robles) e Sendo Assim (Jacinto José)/Muito Estranho (Cláudio Rabello/Dalto).

Viva nos corações dos fãs, desde o primeiro momento do lançamento, o público reagiu à novidade e se declarou para a icônica artista do feminejo - o sertanejo por mulheres.

"De fato, Marília Mendonça sempre foi a melhor cantora que esse Brasil já viu. Eterna rainha da sofrência", "A verdade que sabemos é que Marília Mendonça foi a maior perda que o país já teve", "Feliz aniversário Anjo Marília, saiba que você faz muita falta aqui. Marília pra sempre em todos os cantos", "Tenho orgulho de ter vivido a época, Marília Mendonça", "Quanta falta você nos faz, insubstituível, pra sempre nossa rainha da sofrência, tão amada Marília Mendonça", declararam os fãs.

"Decretos Reais não é apenas um EP, um lançamento ou uma simples série de postagens comemorativas. É uma compilação de desejos, sonhos e planos deixados por Marília Mendonça que serão desenvolvidos em parceria entre Família e Work Show", disse a equipe de Marília.

Confira as músicas do primeiro volume de 'Decretos Reais', de Marília Mendonça:

Maraisa celebra lançamento de EP póstumo de Marília Mendonça

Maraisa (34) usou as redes sociais para comemorar o lançamento do projeto póstumo Decretos Reais, de Marília Mendonça. "Quando se tem uma amizade verdadeira, nossas demonstrações de afeto se tornam muito naturais. É espontâneo que aconteçam em vida, e nós buscamos isso. Hoje, depois de todas as circunstâncias que vivenciamos com a perda da Marília, todos nós que dividimos com ela um pouquinho de nossos momentos, podemos provar essa amizade e esse amor através do cuidado com sua obra, dando continuidade àquilo que ela sonhou", começou falando.

