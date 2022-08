Diogo Nogueira mostra chamada de vídeo com Paolla Oliveira durante show: ''Dona do meu lalaiá''

Cantor Diogo Nogueira faz declaração ao postar videochamada com a namorada, Paolla Oliveira, em cima do palco

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 10h21

Apaixonado, o cantor Diogo Nogueira (41) encantou os fãs ao compartilhar um momento fofo com a namorada, Paolla Oliveira (40), durante um show!

O artista publicou um vídeo durante uma apresentação em que aparece fazendo uma chamada de vídeo com a atriz, intérprete de Pat na novela das sete Cara e Coragem, em cima do palco.

O compositor, que surgiu cantando a música Flor de Caña, que foi feita em homenagem a Paolla, aproveitou para se declarar para a amada ao publicar o registro em seu feed no Instagram.

"Ela é a mais bonita, dona do meu lalaiá, não importa onde ela esteja! @paollaoliveirareal", babou Diogo Nogueira na postagem.

Os internautas deixaram mensagens carinhosas para o casalzão nos comentários: "Meu casal perfeito! Eu amo", "Felicidades a esse casal mara!", "Aiiii! Que amor, gente", "É isso aí, linda como você. Amor sempre perto ou longe", "Ah que lindo o amor de vocês!!! Papai Oxalá abençoe sempre!".

Os fãs que estavam presentes no show ficaram enlouquecidos com o momento. Vale lembrar que os dois assumiram o relacionamento em julho do ano passado. Recentemente, o casal apareceu coladinho em cliques na web.

Diogo Nogueira faz chamada de vídeo com Paolla Oliveira durante show:

