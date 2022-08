Sorridente, Paolla Oliveira surge coladinha com Diogo Nogueira: ''Domingo é dia''

Atriz Paolla Oliveira mostra domingo em clima de romance ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira, e encanta os fãs

CARAS Digital Publicado em 07/08/2022, às 13h51

A atriz Paolla Oliveira (40) compartilhou cliques cheios de amor e no maior chamego ao lado do namorado, Diogo Nogueira (41)!

A artista mostrou como está sendo o domingo, 07, na companhia do cantor, com quem assumiu o relacionamento em julho do ano passado. Em seu perfil no Instagram, a artista, que interpreta a personagem Pat na novela das sete, Cara e Coragem, posou abraçadinha com o compositor

"Domingo é dia de…", escreveu Paolla Oliveira na legenda da publicação, deixando por conta da imaginação dos seguidores.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios ao casalzão. "Lindos", "Que casal mais lindo!", "Perfeitos", "Vocês são a coisa mais lindas juntos! Que Deus abençoe vocês", "Casal TOP! Passa credibilidade de sentimento", disseram.

Vale lembrar que Diogo fez uma música em homenagem a Paolla, a canção Flor de Caña. Apaixonados, o casal costuma trocar declarações nas redes sociais.

Confira as fotos de Paolla Oliveira com Diogo Nogueira:

Paolla Oliveira relembra 'A Dona do Pedaço'

Paolla Oliveira entrou em clima de TBT e recordou a época em que gravava A Dona do Pedaço, em 2019. A atriz publicou algumas fotos feitas durante um ensaio fotográfico, onde aparece ao lado de parte do elenco da trama, com Mônica Iozzi (40), Nathalia Dill (36) e Agatha Moreira (30), que faziam parte do núcleo de Vivi Guedes, personagem de Paolla. "TBT porque eu tô com saudade dessas moças bonitas", disse ela.

