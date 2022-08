TV / TBT

Paolla Oliveira mata saudade de 'A Dona do Pedaço' ao recordar foto com parte do elenco

Paolla Oliveira lembrou com carinho de algumas fotos que fez durante as gravações de 'A Dona do Pedaço', ao lado de parte do elenco

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 14h04