Dinho Ouro Preto lamenta a morte do baixista Canisso: 'Me dói na alma'

Dinho Ouro Preto desabafa sobre a morte do baixista Canisso, da banda Raimundos: 'Que dia terrível'

O vocalista Dinho Ouro Preto, da banda Capital Inicial, desabafou ao lamentar a morte do baixista Canisso, da banda Raimundos. Em um post nas redes sociais, ele fez uma homenagem para o colega de profissão e demonstrou a sua dor com o luto.

"O meu querido amigo e grande artista Canisso se foi. Essa notícia me dói na alma. Que dia terrível. O que se pode dizer numa hora dessas? Como o destino pode ser tão indiferente? Nessas horas somos lembrados da nossa fragilidade e da importância das nossas famílias e dos nossos amigos", disse ele.

Então, ele relembrou a amizade deles. "O Canisso era um amigo de muitos anos, nos divertimos muito juntos. Tocamos e gravamos juntos várias vezes. Ele e a Adriana eram um casal sensacional, engraçados, carinhosos, generosos e inseparáveis. Eu adorava a companhia dos dois. Que eu possa sempre lembrar dele assim: alegre e cercado de amigos que o adoravam. Meus pêsames à Adriana, Pedro, Lori, Nina e Maike. Que o canisso seja sempre lembrado como grande ser humano e artista", afirmou.

Canisso faleceu nesta segunda-feira, 13. As informações dizem que ele desmaiou e foi levado para o hospital, mas não resistiu e faleceu. Por enquanto, a causa da morte não foi revelada.

Outra morte no mundo artístico

Neste domingo, 12, o ator Antônio Pedro, da Escolinha do Professor Raimundo, saiu de cena no Rio de Janeiro, aos 82 anos. Além de ator, o artista foi diretor, roteirista e produtor. Ele estava internado em um hospital da capital carioca e morreu em decorrência de insuficiências renal e cardíaca.

Segundo informações do G1, o velório vai acontecer a partir das 10h30 da segunda-feira, 13, na capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária. O corpo será levado para cremação às 15h30.