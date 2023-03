Morre aos 57 anos Canisso, integrante da banda 'Raimundos'

Morre aos 57 anos Canisso; ele foi socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu

Morreu nesta segunda-feira o baixista Canisso, um dos integrantes da banda de rock Raimundos. Quem revelou a informação foi o empresário da banda, Denis Porto. Ele tinha 35 anos de carreira.

Segundo as primeiras informações, ele sofreu um desmaio, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu no hospital.

A banda Raimundos, que tem como vocalista Digão, nasceu em Brasília e emplacou muitos hits ao longo dos anos 90, entre eles "Eu Quero Ver o Oco", "Mulher de Fases" e "A Mais Pedida".

Não se sabe ainda a causa da morte e nem detalhes sobre o sepultamento. Em uma de suas últimas manifestações em público, o cantor se posicionou após o posicionamento político do vocalista gerar críticas.

"No ambiente da banda, nos raros momentos de convívio durante as gigs, ou até mesmo nos shows , não há nem nunca houve espaço pra discurso panfletário de parte à parte, até por uma questão de respeito.Pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com um denominador comum, tocar", disse ele.

TRISTEZA

Neste domingo, 12, o ator Antônio Pedro, da Escolinha do Professor Raimundo, saiu de cena no Rio de Janeiro, aos 82 anos. Além de ator, o artista foi diretor, roteirista e produtor. Ele estava internado em um hospital da capital carioca e morreu em decorrência de insuficiências renal e cardíaca.

Segundo informações do G1, o velório vai acontecer a partir das 10h30 da segunda-feira, 13, na capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária. O corpo será levado para cremação às 15h30.